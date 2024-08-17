ВСУ прекратили попытки по высадке крупных групп на левобережье Днепра в Херсонской области после провала в Крынках. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться», — сказал Сальдо.

Украинские военные безуспешно штурмуют село Крынки, начиная с 2023 года. Они пытаются форсировать реку, но армия РФ их оттуда выбила, само село и его окрестности зачистила. После этого бойцы ВСУ попытались закрепиться в районе поселка Днепряны, но с тем же успехом.

По словам Сальдо, враг теперь начал терроризировать мирное население, запуская беспилотники, которые залетают на несколько километров от реки. Дроны появляются в селах, где их раньше не было.

Ранее украинские боевики забросали минами своих соотечественников в Волчанске в Харьковской области, пытаясь помешать им добраться до российских позиций. Они не выжили. Бойцы ВСУ проигнорировали, что мужчины надели белые футболки, обозначив себя как гражданских.