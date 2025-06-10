ВСУ прекратили попытки штурма в районе Волчанска и Липцов

Марочко: Украинские боевики переходят в глухую оборону у Волчанска и Липцов

Подразделения ВСУ, находящиеся у Волчанска и Липцов, прекратили попытки штурма и бросили все силы на оборону. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он рассказал, что украинские боевики пытаются не дать ВС России продвинуться. По его словам, тактика противника изменилась за несколько последних суток.

«Маневры и штурмы все больше сменяются на оборонительные действия», — подчеркнул эксперт.

Марочко добавил, что ВСУ по-прежнему активно задействуют артиллерию и беспилотники для удара по российским войскам.

Ранее российская армия зашла в Днепропетровскую область. В Сети появились кадры с военными, развернувшими там триколор. Позже Минобороны подтвердило, что ВС России увеличили площадь освобожденной территории Днепропетровской области.

За сутки ВСУ лишились до 525 боевиков, а также семи боевых бронемашин, девяти пикапов, шести артиллерийских орудий и станции контрбатарейной борьбы.