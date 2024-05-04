ВСУ предупредили о мощном российском оружии | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 19:57 ВСУ предупредили о мощном российском оружии Экс-полковник СБУ Стариков: новые системы ТОС-3 нанесут огромный ущерб ВСУ РИА «Новости»

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Новая российская модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет огромный ущерб Вооруженным силам Украины. Такое мнение выразил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью на YouTube-канале Politeka.

«За год они придумали вот эту штуку, которая действительно сейчас будет наносить очень серьезный ущерб», — отметил украинский офицер.

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По его словам, от термобарических снарядов на поле боя не спрятаться. Если бойцы ВСУ укроются в бункерах, это не спасет их, так как снаряды обладают огромной мощностью при детонации.

О превосходстве России в зоне спецоперации рассказывал майор ВСУ в отставке Игорь Лапин. Российские бойцы используют FPV-дроны и истребители, с которых на позиции украинских подразделений сбрасывают авиабомбы КАБ.