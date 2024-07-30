Mysl Polska: в зоне СВО бойцы ВС РФ действовали по плану и с холодной головой

Вооруженным силам Украины предрекли тяжелые недели из-за слаженной работы и высокого уровня подготовки российской армии в зоне спецоперации. Об этом сообщило польское издание Myśl Polska .

«Русские солдаты показывают себя храбрыми воинами, российские подразделения демонстрируют все более высокий уровень подготовки, а взаимодействие отдельных войск на передовой становится все более слаженным», — говорится в материале.

Автор публикации отметил, что армия России обладает большими людскими ресурсами, а также имеет преимущество в технике и авиации. Российским военным помогают добровольцы, обеспечивающие солдат необходимым им снаряжением.

Армия России проводит летнюю наступательную операцию в соответствии с правилами военного искусства, последовательно и «с холодной головой», используя преимущество в людях, технике и поддержку авиации.

По мнению автора публикации, ВСУ ждут тяжелые недели, причем возникновение критической ситуации, под которой он понимает прорыв фронта, всего лишь вопрос времени.

Ранее Польшу предупредили о жестком ответе России на военную помощь Украине.