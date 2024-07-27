«На мушке». Польшу предупредили о жестком ответе России на военную инициативу по Украине

Российское руководство может жестко ответить Польше за ее военное сотрудничество с Украиной. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu .

В издании напомнили, что польские инструкторы занимаются подготовкой боевиков ВСУ. По мнению турецкого обозревателя, Польша укрепляет связи с Украиной, и поэтому будет «находиться на мушке» у России.

В агентстве добавили, что предложение Польши по перехвату ракет над украинской территорией и другие военные инициативы поставили ее в рискованное положение.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал на недопустимость участия альянса в конфликте и выступил против идеи об уничтожении ракет над территорией Украины. Он подчеркнул, что блок поддержит ВСУ, но напрямую включаться в боевые действия не будет.

По мнению политолога Дмитрия Журавлева, альянс готов участвовать в конфликте, но только чужими руками. Эксперт предположил, что НАТО боится прямого столкновения с Россией и начала третьей мировой.