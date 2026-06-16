Два летчика ВСУ погибли при крушении Су-24 в Хмельницкой области

В Хмельницкой области летчик и штурман погибли при крушении украинского бомбардировщика Су-24М при выполнении задания. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Вечером 16 июня 2026 года произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил ВСУ. Экипаж Су-24М — летчик и штурман — выполнял задания, оба пилота погибли.

На место крушения бомбардировщика прибыли спасатели и правоохранители. Среди гражданского населения, по предварительной информации, никто не пострадал. Причины и обстоятельства авиакатастрофы еще устанавливаются.

Ранее в Китае оценили воздушный бой российского истребителя Су-35 и американского самолета F-16, назвав его поворотным моментом в украинском конфликте. Превосходство в воздухе осталось за Россией.