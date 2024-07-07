Штурмовики ВСУ РФ выбили украинских боевиков с укрепрайонов под Угледаром

Российские штурмовики выбивают украинских боевиков с позиций на Угледарском направлении в зоне спецоперации. Кадры штура бойцов ВС РФ попали в распоряжение «Известий» .

На видео попал момент, когда расчет самоходных пушек «Гиацинт», стреляющих 152-миллиметровыми снарядами с дальностью 30 километров, выбивал самые защищенные укрепрайоны ВСУ, прокладывая путь штурмовым группам ВС РФ.

«Когда мы уже взяли опорный пункт, противник попытался его отбить. Соответственно, задействовал дроны-камикадзе и дроны со сбросами», — рассказал командир штурмового отряда с позывным Стрелец.

По его словам, он сумел увернуться от двух атак украинских дронов со сбросами, но одна из гранат все же успела упасть ему на голову. Затем боеприпас скатился по спине и чуть не убил. Военного спас бронежилет, когда граната взорвалась.

Тяжелораненный при штурме укреплений ВСУ инструктор боевой подготовки с позывным Праздник рассказал, как сам себе оказал медицинскую помощь. По его словам, до прихода подкрепления он смог затампонироваться и зажгутоваться.

Ранее российские военные показали освобожденные от ВСУ позиции на линии боевого соприкосновения.