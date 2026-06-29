Штурмовые подразделения 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ предприняли в районе села Отрадное Харьковской области несколько безуспешных попыток контратаковать. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Штурмовые отряды 129 отмбр ВСУ предприняли несколько контратак в районе Отрадного», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, большая часть военных ВСУ были уничтожены, а оставшиеся боевики отступили.

Ранее командир Лютый сообщил, что расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 20 узлов связи украинской армии на Харьковском направлении.

Обнаружив цели, бойцы сначала выполняют дополнительную разведку, после чего наносят удары не только по самим средствам связи, но и по генераторам, обеспечивающим их энергоснабжение.