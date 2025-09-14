Ганчев: ВСУ практически оставили Купянск, остались только на своих укреппозициях

Боевики ВСУ практически оставили Купянск. Об этом в эфире « Соловьев Live » сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, штурмовики уже находились непосредственно в городе.

«Это говорит о том, что вооруженные бандформирования Украины практически оставили город, оставшись на определенных хорошо защищенных укреппозициях. С передовых позиций они стараются отходить», — сказал Ганчев.

Минобороны на прошлой неделе публиковало кадры, подтверждающие контроль ВС России над почти половиной территории города.

Купянск — ключевой узел обороны боевиков ВСУ на востоке Харьковской области. Это самый крупный населенный пункт на территории региона к востоку от Оскола.

Российские войска после освобождения города получат возможность продвинуться дальше на запад, а также объединить фронт с участком в Волчанске.

Ранее стало известно, что для продвижения в Купянске российские бойцы использовали газовую трубу.