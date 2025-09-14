ВСУ практически покинули Купянск
Ганчев: ВСУ практически оставили Купянск, остались только на своих укреппозициях
Боевики ВСУ практически оставили Купянск. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, штурмовики уже находились непосредственно в городе.
«Это говорит о том, что вооруженные бандформирования Украины практически оставили город, оставшись на определенных хорошо защищенных укреппозициях. С передовых позиций они стараются отходить», — сказал Ганчев.
Минобороны на прошлой неделе публиковало кадры, подтверждающие контроль ВС России над почти половиной территории города.
Купянск — ключевой узел обороны боевиков ВСУ на востоке Харьковской области. Это самый крупный населенный пункт на территории региона к востоку от Оскола.
Российские войска после освобождения города получат возможность продвинуться дальше на запад, а также объединить фронт с участком в Волчанске.
Ранее стало известно, что для продвижения в Купянске российские бойцы использовали газовую трубу.