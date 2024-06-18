ВСУ начали готовить новое наступление

Рогозин увидел в активности дронов признаки подготовки наступления ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Украинские войска изменили тактику использования беспилотников. Теперь с их помощью стали минировать дороги. Сенатор Дмитрий Рогозин в Telegram-канале назвал это признаком подготовки нового наступления.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины стали использовать дроны «Баба-яга» по ночам только для дистанционного минирования дорог в зоне боевых действий. Рогозин увидел в этом признак готовящейся операции.

«Так обычно делается перед наступлением», — сказал он.

Последнее контрнаступление ВСУ начали в начале июня 2023 года. Спустя полгода на Украине признали, что оно провалилось. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что войскам не удалось достичь цели.

Военкор RT Александр Яремчук рассказал о боях в Харьковской области. По его словам, если раньше особую опасность представляли минометчики и артиллеристы, то теперь — беспилотная авиация.

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