ВСУ начали готовить новое наступление

Украинские войска изменили тактику использования беспилотников. Теперь с их помощью стали минировать дороги. Сенатор Дмитрий Рогозин в Telegram-канале назвал это признаком подготовки нового наступления.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины стали использовать дроны «Баба-яга» по ночам только для дистанционного минирования дорог в зоне боевых действий. Рогозин увидел в этом признак готовящейся операции.

«Так обычно делается перед наступлением», — сказал он.

Последнее контрнаступление ВСУ начали в начале июня 2023 года. Спустя полгода на Украине признали, что оно провалилось. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что войскам не удалось достичь цели.

Военкор RT Александр Яремчук рассказал о боях в Харьковской области. По его словам, если раньше особую опасность представляли минометчики и артиллеристы, то теперь — беспилотная авиация.