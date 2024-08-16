Обстрел ВСУ ТЦ «Галактика» в Донецке сравнили с геноцидом

ВСУ обстрелом торгового центра «Галактика» в Донецке совершили умышленный геноцид. На это в Telegram-канале указала уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Она обратила внимание, что украинские боевики били по ТЦ высокоточным оружием и выбрали для атаки обеденное время — когда многие мирные жители пришли за покупками.

«Это не что иное, как прямой и умышленный акт геноцида. Убийцы били по мирному объекту в момент наибольшего скопления людей. Зная, что пострадают исключительно невинные мирные люди. Дети и женщины», — подчеркнула омбудсмен.

Морозова добавила, что готовит письма в адрес федерального уполномоченного по правам человека и международных правозащитных организаций. Она также потребовала у международного правозащитного сообщества немедленно осудить агрессию ВСУ.

После атаки украинских националистов здание ТЦ «Галактика» разрушилось полностью. Известно минимум об 11 пострадавших, в том числе 15-летнем подростке.