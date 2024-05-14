ВСУ повредили шесть домовладений в Новой Таволжанке | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 00:57 ВСУ повредили шесть домовладений в Новой Таволжанке Гладков: ВСУ ударили по Новой Таволжанке, одна улица осталась без света РИА «Новости»

Читать 360 в

Под обстрел со стороны ВСУ попало село Новая Таволжанка, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате удара никто не пострадал, но жители одной из улиц временно остались без электроснабжения.

Различные повреждения зафиксировали в шести домовладениях. Речь идет о выбитых окнах, посеченных заборах и кровлях. Пострадал и один автомобиль.

Реклама

«Есть повреждения линии электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц», — уточнил Гладков.

По его словам, на место уже прибыли представители аварийных служб. Специалисты работают над устранением последствий атаки, а утром власти продолжат обход территории.

Вечером 13 мая ВСУ в очередной раз ударили по Белгороду и Белгородскому району. Семь человек получили ранения. Медики оказали помощь пострадавшим.