Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгород | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 21:41 Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгород Гладков: при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали семь человек РИА «Новости»

Читать 360 в

В результате очередной атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь мирных жителей. Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что на подлете к городу системы ПВО сбили несколько воздушных целей.

Двое мужчин получили черепно-мозговую травму, их состояние врачи оценили как тяжелое.

Реклама

«Еще четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела находятся в городской больнице № 2 города Белгорода под наблюдением специалистов», — сообщил Гладков.

Еще один пострадавший после получения медицинской помощи от госпитализации отказался.

Системы ПВО уничтожили два реактивных снаряда, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА, уточнили в Минобороны России.