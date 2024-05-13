Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгород | 360°

Спецоперация

13 мая 2024, 21:41

Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Гладков: при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали семь человек

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В результате очередной атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь мирных жителей. Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что на подлете к городу системы ПВО сбили несколько воздушных целей.

Двое мужчин получили черепно-мозговую травму, их состояние врачи оценили как тяжелое.

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«Еще четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела находятся в городской больнице № 2 города Белгорода под наблюдением специалистов», — сообщил Гладков.

Еще один пострадавший после получения медицинской помощи от госпитализации отказался.

Системы ПВО уничтожили два реактивных снаряда, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА, уточнили в Минобороны России.

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