ВСУ повредили обелиск «Городу-Герою Севастополю»

Украинские боевики ночью ударили по территории Крыма, в результате пострадал обелиск «Городу-Герою Севастополю». Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Памятник получил повреждения во время массированной атаки. Территорию у мемориала оцепили, специалисты проверили прилегающую площадку на наличие опасных предметов.

Сроки восстановления обелиска назовут после того, как его детально осмотрят альпинисты.

Во время налета БПЛА системы противовоздушной обороны нейтрализовали 71 цель. В результате атаки погиб человек, четверо получили ранения. Губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства города заявил, что пострадавшим и семье погибшего выплатят материальную помощь.

Также из-за обломков беспилотника повредилась контактная железнодорожная сеть. Из-за ЧП временно остановили движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя.