Пострадавшие от атаки ВСУ на Севастополь получат компенсацию

Семье погибшего и пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь назначат выплаты. Об сообщил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства города.

«Кто получил ранения, должен получить материальную помощь соответствующую, и семье погибшего нашего севастопольца тоже оказать необходимую помощь», — процитировал его ТАСС.

В ночь на 26 апреля ВСУ провели один из самых мощных налетов на Севастополь. По данным Развожаева, военные уничтожили 71 воздушную цель. Один человек погиб, четверо получили ранения.

Ранее Развожаев призвал местных жителей защищать город. В конце 2023 года сформировали отряд «Севастополь». Основные задачи подразделения: защита от атак беспилотников, охрана критически важных объектов совместно с военными и правоохранителями, а также патрулирование горных и лесных районов.