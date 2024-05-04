Пять человек пострадали в результате взрыва в Белгороде | 360°

Важное 04 мая 2024, 16:11 Пять человек пострадали в результате взрыва в Белгороде Гладков: в Белгороде произошел взрыв, пять человек пострадали РИА «Новости»

Читать 360 в

Взрыв прогремел в Белгороде. В результате пострадали пять человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам главы региона, ранения получили трое женщин и двое мужчин. У четверых диагностировали черепно-мозговые травмы, у пятой пострадавшей — ушиб височной области. Также потерпевшие получили осколочные ранения.

Реклама

«Все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Слава богу, ни у кого нет угрозы для жизни», — написал губернатор.

В 30 частных жилых домовладениях выявили повреждения, пострадали 10 автомобилей. Пожарные расчеты ликвидируют два очага возгорания.

Днем 4 мая в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Людей призвали спрятаться в укрытиях или в помещениях со сплошными стенами.