Пять человек пострадали в результате взрыва в Белгороде | 360°

04 мая 2024, 16:11
Пять человек пострадали в результате взрыва в Белгороде
Гладков: в Белгороде произошел взрыв, пять человек пострадали
Взрыв прогремел в Белгороде. В результате пострадали пять человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По словам главы региона, ранения получили трое женщин и двое мужчин. У четверых диагностировали черепно-мозговые травмы, у пятой пострадавшей — ушиб височной области. Также потерпевшие получили осколочные ранения.
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«Все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Слава богу, ни у кого нет угрозы для жизни», — написал губернатор.
В 30 частных жилых домовладениях выявили повреждения, пострадали 10 автомобилей. Пожарные расчеты ликвидируют два очага возгорания.
Днем 4 мая в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Людей призвали спрятаться в укрытиях или в помещениях со сплошными стенами.
Взрывы
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