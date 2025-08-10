ВСУ повредили храм в белгородском поселке

ВСУ атаковали поселок Уразово в Белгородской области. Пострадали храм, коммерческий и социальный объекты, дома и автомобили, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Боевики ударили с помощью дронов.

«Один из них сдетонировал о дорожное полотно, вследствие чего вновь было посечено остекление храма иконы Божией Матери Знамение. Второй FPV-дрон атаковал коммерческий объект — в здании повреждены окна и фасад», — сообщил глава региона.

Обломки беспилотника посекли припаркованный автомобиль, три дрона взорвались во дворах частных домов, повредив заборы и хозяйственные постройки. Еще один дрон ударил по социальному объекту, другой повредил крышу МКД.

Атаке беспилотников подвергся также город Грайворон и село Головчино. От взрыва дрона загорелся автомобиль. Обстрелу подверглось село Муром Шебекинского округа. От атак дронов пострадали еще несколько населенных пунктов Белгородской области. Гладков отметил, что обошлось без пострадавших.

Накануне ночью украинские беспилотники попытались атаковать объекты на территории Чеченской Республики. Два обнаруженных дрона нейтрализовали системы ПВО.