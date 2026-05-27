ВСУ повредили 30 домов и 45 автомобилей в Севастополе

В результате атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 27 мая 30 домов и 45 автомобилей получили повреждения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Макс».

По его словам, пострадали в различной степени 16 многоквартирных и 14 частных домов в разных районах города.

«Самые большие повреждения получил многоквартирный восьмиэтажный дом на Ластовой, 7: в квартирах выбило окна, повредило рамы и балконы, поврежден фасад», — написал Развожаев.

Муниципальные комиссии проводят подомовой обход и работают с обращениями населения. Жителей города призвали сообщать о нанесенном ущербе по телефонам, размещенным на сайте правительства города.

Ранее стало известно о двух раненых в результате налета. Погибших нет.