Два человека получили ранения в результате удара ВСУ по Севастополю

Два человека пострадали после удара ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале .

Он отметил что ракета поразила здание Южного отделения Центробанка. Внутри в тот момент находились четыре человека. Они не пострадали — окна были защищены бронепленкой.

Однако серьезные повреждения получил соседний дом на улице Ластовая площадь. Управляющая компания восстановит фасад и окна.

«По ситуации на Гоголя: к сожалению выяснилось, что есть два пострадавших человека: это пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма», — сказал Развожаев.

Он отметил, что жильцам пострадавших квартир и владельцам поврежденных автомобилей окажут необходимую помощь.

Ранее в Курской области загорелся вагон с топливом после атаки БПЛА ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.