ВСУ потребовали у семьи пленного россиянина миллион рублей за его жизнь

Вооруженные силы Украины потребовали от родственников российского военнопленного Игоря Щеголеватого миллион рублей за его жизнь. Об этом РИА «Новости» рассказал сводный брат бойца Александр Сериков.

Щеголеватый был артиллеристом, в начале октября он стал штурмовиком. Последний раз мужчина вышел на связь с семьей 5 октября, а уже 12 числа его родственники получили видео, на котором Игорь просил перевести деньги «куда скажут».

«Позвонили, сказали: „Если хотите, чтобы он жил, то скиньте миллион“, чтобы внесли в списки [на обмен]», — рассказал Сериков.

Семью шантажировали в течение двух недель. Каждый день близким звонила некая девушка, которая представлялась куратором и угрожала расправой над пленным. Последним сроком для перевода денег назначили 21 октября, после этого на связь никто не выходил.

Ранее ВСУ вымогали деньги у родителей военнопленного Николая Шепилова. Родственники обратились в Международный комитет Красного Креста и Управление верховного комиссара по правам человека ООН.