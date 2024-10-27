Родители российского пленного обратились в ООН

Родители попавшего в плен российского военного Николая Шепилова, с которых националисты вымогали деньги и угрожали убить сына, обратились в международные организации с просьбой защитить его. Об этом написало РИА «Новости» .

Отчим пленного Валентин Килеберда сообщил, что они обратились в международный комитет Красного креста и Управление верховного комиссара по правам человека ООН.

«Просим найти нашего сына, который сейчас находится в украинском плену. Просим не допустить над ним издевательств, пыток и гибели. Просим вернуть его на родину», — сказал Килеберда.

Валентина Шепилова уточнила, что ее сын родом из Луганска, в рядах военных республики он оказался в феврале 2022 года, а позже стал военнослужащим ВС России. В октябре Николай сообщил родителям, что его убьют, если они не заплатят выкуп по требованию ВСУ.

Днем ранее бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ и водрузили флаг в Горняке.