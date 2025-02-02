Вооруженные силы Украины за январь потеряли не менее 44 520 военнослужащих в зоне спецоперации. Потери ВСУ подсчитало РИА «Новости» на основе данных Минобороны.

В конце января в ведомстве сообщили, что за последние полгода украинская армия ежемесячно стабильно теряла около 50 тысяч человек и более. В январе потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470, в ноябре эта цифра достигла 60 805.

В Минобороны уточнили, что около 100 тысяч украинских военных самовольно покинули свои воинские части и пустились в бега.

Также за весь период боевых действий в Курской области ВСУ лишились более 56,5 тысячи солдат. Р оссийская армия уничтожила 327 танков, 185 бронетранспортеров и 1 663 бронемашины, а также 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS США.

Ранее Генеральный штаб ВСУ опубликовал карту Курской области,фактически подтвердив потерю около 70% после оккупации территорий с августа 2024 года.