Украинские боевики попали в тактическое окружение под селом Прогресс в Донецкой Народной Республике. В результате погибло почти все командование рот, заявил YouTube-каналу «Politeka» бывший заместитель командира батальона «Азов»* Игорь Мосийчук.

Он подчеркнул, что окружение под Прогрессом из тактического может перерасти в физическое. Военный пожаловался, что командованию нет дела до происходящего. По его словам, боевики обращаются к батальонным командирам, но бригадные генералы не слушают подчиненных.

«Говорят, надо стоять насмерть, но не на смерть противника, а на свою, до последнего», — указал Мосийчук.

Ранее журналист Кристоф Ваннер в репортаже для Welt сообщил, что ВС России активно продвигаются в зоне СВО. Они выбивают украинских боевиков с позиций и занимают новые места почти каждый день.