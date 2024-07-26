«Почти каждый день». В Германии забили тревогу из-за продвижения ВС России в зоне СВО
Welt: ВС России почти ежедневно продвигаются в Донбассе
Российские бойцы активно продвигаются вперед и занимают новые позиции в зоне специальной операции. Такое заявление сделал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого Welt.
Для украинских боевиков в Донбассе сложилась тяжелая ситуация, подчеркнул обозреватель.
«Русским почти каждый день удается там занимать новые места, маленькие деревни и продвигаться на запад», — отмети он.
ВС России оказывают колоссальное давление на украинские войска, которые утратили контроль над территориями.
Западные эксперты предрекли ВСУ трудности в ближайшие два-три месяца. Это связано с успехами российской армии на поле боя и задержками западной помощи.
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов спрогнозировал завершение спецоперации в 2024 году победой России, сообщал RT.