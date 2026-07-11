Боевики ВСУ подорвались на своих минах при попытке бегства под Харьковом
Военные теробороны Вооруженных сил Украины в Волоховском Харьковской области пытались сбежать с позиций, но подорвались на собственных минах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Солдаты 113-й отдельной бригады теробороны пытались сбежать с позиций в Волоховском, однако подорвались на минах, установленных подразделениями дистанционного минирования ВСУ», — заявил собеседник агентства.
Ранее украинский военнопленный рассказал о наказании для покинувших часть дезертиров. По его словам беглецов избили, а мобилизованных солдат, у которых нет денег на распределение в «нормальную часть», без разбора отправляют в штурмовики.