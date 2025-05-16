ВСУ потеряли сотни миллионов долларов на покупках оружия

FT: ВСУ потеряли сотни миллионов долларов, покупая оружие неизвестно у кого

ВСУ с 2022 года потеряли 770 миллионов долларов, пытаясь закупить оружие и боеприпасы у сомнительных поставщиков. Об этом сообщила газета Financial Times .

По данным издания, в 2022 году украинская армия оказалась в отчаянном положении из-за дефицита боеприпасов, спрос в несколько раз превышал предложение. Для иностранных торговцев оружием это стало золотой жилой.

«Отчаявшись найти боеприпасы, Киев платил иностранным посредникам за оружие и снаряды, которые иногда оказывались непригодными для использования или так и не прибывали», — говорится в материале.

Против некоторых из них украинская сторона судилась и даже выигрывала процессы, однако так и не получила ни снаряды, ни деньги.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко признался, что страна не сможет вернуть западным кредиторам взятые в долг деньги как минимум в ближайшие 30 лет.