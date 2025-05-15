ВСУ потеряли около 20 единиц техники под Изюмом в ЛНР

Марочко: ВСУ лишились примерно 20 единиц техники под Изюмом в ЛНР

Российские войска ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ, в котором были не менее 50 боевиков и примерно 20 единиц техники и оружия. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, российские военные проконтролировали западные рубежи ЛНР в селе Дружелюбовка Изюмского района Харьковской области. На позициях зафиксировали скопление техники и личного состава противника — он готовился к выдвижению в сторону Петровского.

В результате комбинированных ударов войска ВС России уничтожили часть сил ВСУ.

«По предварительным подсчетам, российские бойцы ликвидировали до 50 украинских боевиков и порядка 20 единиц военного вооружения и техники», — объяснил эксперт.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что военные поэтапно перерезают оборону ВСУ у Красноармейска (Покровска). Бойцы обходят противника, прорывают его линию обороны и движутся быстрыми темпами по направлению Доброполья.