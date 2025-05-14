Российские военные начали перерезать оборону ВСУ у Красноармейска

Российские военные постепенно перерезают оборону украинской армии у Красноармейска (Покровска). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши войска обходят украинских боевиков, прорывают их линию обороны и движутся довольно-таки быстрыми темпами по направлению Доброполья», — рассказал он.

Для группировки ВСУ в Красноармейске такое положение смертельно, добавил собеседник агентства.

Ранее Марочко рассказывал, что российские военные вытесняют ВСУ из села Редкодуб на Краснолиманском направлении, закрепившись на его востоке. В свою очередь, противник пытается отбиваться артиллерийским огнем и ударами беспилотников.