ВСУ потеряли несколько единиц бронетехники на Сумском направлении
ВСУ потеряли несколько единиц западной бронетехники на Сумском направлении
На Сумском направлении уничтожили несколько единиц бронетехники ВСУ западного образца. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.
«За сутки отражены 10 контратак противника в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Степного (Ленинское) и Яблоновки. Уничтожено несколько единиц бронетехники западного образца», — заявил собеседник журналистов.
По его словам, после неудачных попыток вернуть утраченные позиции украинские войска перешли к восполнению потерь в штурмовых подразделениях, включая 80-ю отдельную десантно-штурмовую, 225-й и 425-й отдельные штурмовые бригады.
Накануне Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки лишились почти 1300 боевиков в зоне СВО. Противник изо всех сил сопротивлялся в Январском и Днепропетровской области, но оставил позиции из-за российского наступления.