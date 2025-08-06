ВСУ потеряли несколько единиц западной бронетехники на Сумском направлении

На Сумском направлении уничтожили несколько единиц бронетехники ВСУ западного образца. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«За сутки отражены 10 контратак противника в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Степного (Ленинское) и Яблоновки. Уничтожено несколько единиц бронетехники западного образца», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, после неудачных попыток вернуть утраченные позиции украинские войска перешли к восполнению потерь в штурмовых подразделениях, включая 80-ю отдельную десантно-штурмовую, 225-й и 425-й отдельные штурмовые бригады.

Накануне Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки лишились почти 1300 боевиков в зоне СВО. Противник изо всех сил сопротивлялся в Январском и Днепропетровской области, но оставил позиции из-за российского наступления.