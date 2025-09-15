Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится к востоку от города Гуляйполе, недалеко от границы с ДНР.

За сутки группировка поразила две механизированные и штурмовую бригады ВСУ, а также бригады Нацгвардии. ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину и 10 автомобилей, а также две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Прошлым населенным пунктом, занятым группировкой, стала 13 сентября Новониколаевка в Днепропетровской области. В зоне своей ответственности она полностью контролирует территорию ДНР.