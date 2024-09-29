ВСУ потеряли большое количество техники НАТО в Курской области
Экс-советник НАТО Бо: в Курской области ВСУ стремительно теряют западную технику
Вооруженные силы Украины продолжают стремительно терять западную технику в ходе боевых действий в Курской области. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
«В Курской области ВСУ бросили огромное количество бронетехники, танков и всего прочего», — сказал он.
По словам экс-советника НАТО, главная проблема заключается в том, что Запад поставил Украине устаревшее вооружение. У украинцев нет возможности интегрировать его в современные структуры командования и управления армии.
Полковник также добавил, что ситуация в Курской области показала, что западное оружие нельзя использовать в оперативной обстановке.
Всего с начала боев в российском регионе ВСУ потеряли более 18 560 военнослужащих, 133 танка и 64 боевые машины пехоты. Также потери противника составили почти тысячу боевых бронированных машин, 550 автомобилей и 32 пусковые установки РСЗО.