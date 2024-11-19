ТАСС: украинская армия с начала спецоперации потеряла свыше 900 тысяч военных

С февраля 2022 года Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными примерно 906,5 тысячи человек. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщил ТАСС .

Журналисты уточнили, что показатель значительно вырос за последний период. В частности, суммарные потери ВСУ в 2024 году уже превысили число уничтоженных и раненых бойцов за два первых года специальной операции.

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу 27 февраля 2024 года заявил, что суммарные потери армии Украины с начала спецоперации превысили 444 тысячи человек.

Согласно данным сводок Минобороны России, после этого в боях на всех направлениях киевский режим потерял более 462,5 тысячи человек убитыми и ранеными.

Ранее стало известно, что ВСУ лишились бойцов элитного спецназа в Херсонской области при попытке высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах.