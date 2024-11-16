ВСУ лишились бойцов элитного спецназа в Херсонской области

Попытки украинских войск высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области стоили им потери бойцов элитного спецназа. Об этом губернатор Владимир Сальдо рассказал РИА «Новости» .

Он отметил, что в последнее время не было зафиксировано серьезных попыток форсировать Днепр и высадиться на косы в Херсонской области.

«В конце концов, ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает», — сказал Сальдо.

Губернатор добавил, что российские военные всегда готовы к любым вызовам и в случае необходимости дадут решительный отпор противнику, если тот попытается вторгнуться на территорию России.

В конце сентября российские военные выбили украинских боевиков с самых больших островов в дельте Днепра. После этого активность ВСУ на Херсонском направлении снизилась. Однако отдельные небольшие группы продолжали попытки высадиться на берег.