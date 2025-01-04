Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 540 человек на Курском направлении

Украинские боевики лишились свыше 540 человек живой силы за сутки в боях на Курском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«За сутки потери ВСУ составили более 540 военнослужащих, четыре танка, бронетранспортер, боевая машина пехоты, 49 автомобилей, 25 боевых бронированных машин, четыре миномета и артиллерийское орудие», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились более 47 810 военнослужащих, а также 11 HIMARS и шести MLRS производства США, 341 артиллерийского орудия, 1370 автомобилей, 1418 боевых бронированных машин, 147 бронетранспортеров, 205 боевых машин пехоты, 13 РЛС контрбатарейной борьбы.

Ранее бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой сообщил, что в городе Суджа Курской области находятся порядка 20 тысяч украинских боевиков. По его словам, российские войска подойдут к нему в течение месяца.