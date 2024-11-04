Российские военные поразили украинский НПЗ

За прошлые сутки ВС России нанесли поражение нефтеперерабатывающему заводу, объектам энергетики и инфраструктуре военных аэродромов, используемых для обеспечения ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также бойцы ударили по цехам производства и месту хранения безэкипажных морских катеров. Всего же за сутки ВС России поразили живую силу и технику противника в 132 районах.

Кроме того, силы противовоздушной обороны уничтожили 42 беспилотника самолетного типа, управляемую авиабомбу Hammer французского производства и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил России Роман Греков предупредил о скорой паузе в зоне боевых действий в связи с осенними дождями. По его словам, перемещаться по грязи не совсем удобно, это затрудняет использование штурмовых подразделений.