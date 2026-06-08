Минобороны опубликовало кадры уничтожения катера ВСУ с помощью «Герани»

Российские военные уничтожили украинский патрульный катер беспилотником «Герань». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Видео снято с разведывательного БПЛА. Сначала катер движется зигзагами, словно пытаясь уйти от разведчика, после этого на него с высоты пикирует «Герань», происходит взрыв.

Ранее военное ведомство уже показывало кадры работы беспилотников на море. Тогда мишенью «Герани» стал безэкипажный катер «Сарган-2».

Также 17 мая российские военные за сутки ликвидировали в северо-западной части Черного моря шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ВСУ атакуют гражданские суда в Черном море с помощью БПЛА или ударных безэкипажных катеров, а затем перекладывают вину на Россию.