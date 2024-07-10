ВС России ударили по местам дисклокации ВСУ в Николаевской области. В результате украинская армия потеряла более 100 солдат. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сегодня били по местам расположения бандеровцев», — отметил он.

Подпольщик рассказал, что в Снигиревке жители сбежали из своих домов и их заняли ВСУ. По его словам, в сентябре 2023 года украинские военные расстреляли горожан, которые не покинули населенный пункт.

Лебедев добавил, что выживших боевиков направляют в больницы в окрестностях. Он подчеркнул, что раненых солдат так много, что местное медучреждение их не вмещает.

«Там стараются стабилизировать офицерский состав», — заключил подпольщик.

Ранее ВС России атаковали в зоне проведения СВО украинскую бригаду, которая обстреливала Донецк. Боевики ВСУ дислоцировались на юго-восточной окраине Запорожья.