ВСУ поставили РСЗО у детского сада в Северске

Вооруженные силы Украины подвели силы в Северск, за который идут бои в Донбассе. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«По информации агентурного источника, с начала недели в населенном пункте Северск наблюдается увеличение численности вооруженных формирований Украины», — сказал специалист.

По его данным, боевики занимают подвалы в домах и административных зданиях, а технику и вооружение прячут на складах. В районе детского сада на улице Маяковской ВСУ обустроили позицию реактивной системы залпового огня.

На Центральной улице в районе здания полиции появился капонир с бронетехникой. Трафик перемещения военных машин по городу увеличился в разы.

В начале февраля российский спецназ уничтожил в районе Северска мост, который ВСУ использовали для переброски войск. Переправа играла важное логистическое значение для украинской армии.