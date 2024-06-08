ВСУ пошли на новую крайность в Харьковской области

Наступление российской армии в Харьковской области вынудило украинское командование растягивать боевые резервы в этом регионе. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Линия фронта растянулась, поэтому это, безусловно, повлияло. Противнику нужно перекидывать резервы и балансировать. Поэтому они принимают непростые решения», — сказал он.

Пушилин добавил, что рано говорить о том, что российским подразделениям стало гораздо легче двигаться на фронте вперед.

«Мы не спешим. Освобождение даже малого населенного пунктам происходит с тяжелыми боями. Растягивание линии фронта, конечно, также внесло коррективы в действия ВСУ», — заключил глава ДНР.

Ранее стало известно, что ВСУ начали применять немецкие магнитные мины в Харьковской области. При этом боевики минируют населенные пункты, в которых еще остались мирные жители.