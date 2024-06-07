ВСУ начали применять немецкие магнитные мины в Харьковской области

Украинские националисты начали дистанционно минировать местность немецкими магнитными минами в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«В окрестностях некоторых подконтрольных ВСУ населенных пунктов Харьковской области зафиксировали случаи обстрелов реактивными кассетными снарядами, начиненными противотанковыми минами AT2», — сказал он.

Марочко уточнил, что боевики дистанционно минируют территории, на которых еще остались мирные жители, а ряд дорог общего пользования фактически превратился в сплошное минное поле.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ в течение трех дней планировали вернуть себе контроль над городом Волчанск в Харьковской области, однако ВС России сорвали эти замыслы. При этом военный эксперт отметил, что противник не отказался от своего плана в будущем.