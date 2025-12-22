Вооруженные силы Украины дистанционно минируют пути захода в поселок Вильча в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«Противник начал выстраивать оборону южнее Вильчи и пытается осуществить дистанционное минирование маршрутов захода в населенный пункт», — заявил собеседник агентства.

На прошедшей неделе российские военные освободили минимум четыре населенных пункта в зоне специальной операции. Под контроль группировки войск «Запад» перешла Новоплатоновка в Харьковской области.

В Красном Лимане и Константиновке в ДНР идут уличные бои. Группировка «Днепр» подошла к Орехову в Запорожской области.