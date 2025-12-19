Российские военные освободили за неделю четыре населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщило Министерство обороны в еженедельной сводке.

Подразделения группировки войск «Запад» освободили Новоплатоновку в Харьковской области, а «Восток» — Песчаное и Герасимовку в Днепропетровской и Варваровку в Запорожской.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а «Центра» — улучшили положение по переднему краю, в том числе продолжили уничтожать окруженную группировку ВСУ в Димитрове (Мирнограде).

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе сообщил об уличных боях в городах Красный Лиман и Константиновка в ДНР. Кроме того, по его словам, группировка «Днепр» находится на подступах к городу Орехов в Запорожской области.