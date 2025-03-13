ВСУ попытались сбить «метеорит» немецким оружием

Военблогер Федоров: силы ПВО ударили по «метеориту» в Киеве из Flakpanzer Gepard

Жители Киева сообщили о метеорите в небе. Военные попытались сбить его из немецкой зенитной самоходной установки Flakpanzer Gepard, сообщил военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале .

«В Киеве на правом берегу вовсю работают Flakpanzer Gepard по „метеориту“, как нам сообщают местные», — рассказал он.

В ночь на 13 марта над столицей пролетел светящийся объект, прогремел взрыв и только потом запустилась сирена воздушной тревоги. По словам Федорова, под прикрытием метеорита в Киев прилетел российский дрон-камикадзе.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил в своем Telegram-канале о сработавшей в Подольском районе системе ПВО. Взрывы послышались в жилом массиве Виноградарь.

Вооруженные силы Украины получили системы ПВО Gepard от Германии и Нидерландов. Ранее российские войска засекли их применение в контролируемой киевским режимом части Херсонской области.