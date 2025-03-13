«Пролетел метеорит». Взрыв прогремел в Киеве
Жители Киева перед взрывом заметили в небе похожий на метеорит объект
В Киеве прогремел взрыв, перед которым в небе над городом заметили объект, предположительно, метеорит. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрыве на левом берегу Киева», — уточнило издание.
После него в украинской столице объявили воздушную тревогу.
Украинские СМИ написали, что перед взрывом над городом заметили «объект, в котором предполагают метеорит».
По данным Telegram-канала «Украина.ру», киевляне делятся в соцсетях видео с «метеоритом». На кадрах видео виден светящийся объект, пролетающий в небе, после чего и раздался громкий взрыв. Позже издание отметило, что «вслед за НЛО в Киев прилетели „Герани“».
Украинское издание «Инсайдер UA» сообщило о существовании версии, что в Киеве упала комета.
Ранее исполняющий обязанности мэра города Сумы Артем Кобзарь сообщил о прилете дрона «Шахеда» по складскому помещению и возникновении пожара на месте удара.