«Пролетел метеорит». Взрыв прогремел в Киеве

Жители Киева перед взрывом заметили в небе похожий на метеорит объект

В Киеве прогремел взрыв, перед которым в небе над городом заметили объект, предположительно, метеорит. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua» .

«Сообщают о взрыве на левом берегу Киева», — уточнило издание.

После него в украинской столице объявили воздушную тревогу.

Украинские СМИ написали, что перед взрывом над городом заметили «объект, в котором предполагают метеорит».

По данным Telegram-канала «Украина.ру», киевляне делятся в соцсетях видео с «метеоритом». На кадрах видео виден светящийся объект, пролетающий в небе, после чего и раздался громкий взрыв. Позже издание отметило, что «вслед за НЛО в Киев прилетели „Герани“».

Украинское издание «Инсайдер UA» сообщило о существовании версии, что в Киеве упала комета.

Ранее исполняющий обязанности мэра города Сумы Артем Кобзарь сообщил о прилете дрона «Шахеда» по складскому помещению и возникновении пожара на месте удара.