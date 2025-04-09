ВСУ попытались разминировать участок границы с Россией

Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ разминировать участок границы с Россией. Действия противника заметили рядом с населенным пунктом Демидовка в Белгородской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, разминированием занимался боец инженерной службы ВСУ. Операторы БПЛА зафиксировали активность и нейтрализовали противника с помощью дронов.
«Инженерные изыскания укранатовского „специалиста“ прервали самым действенным образом. Попытка разминирования государственной границы завершилась не самым хорошим образом», — добавил Кадыров.
Ранее глава Чечни сообщил, что боевики ВСУ пытались спрятаться от ВС России в погребе одного из домов в Курской области. Их обнаружили военнослужащие спецназа «Ахмат».
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