ВСУ попытались разминировать участок границы с Россией

Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ разминировать участок границы с Россией. Действия противника заметили рядом с населенным пунктом Демидовка в Белгородской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, разминированием занимался боец инженерной службы ВСУ. Операторы БПЛА зафиксировали активность и нейтрализовали противника с помощью дронов.

«Инженерные изыскания укранатовского „специалиста“ прервали самым действенным образом. Попытка разминирования государственной границы завершилась не самым хорошим образом», — добавил Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил, что боевики ВСУ пытались спрятаться от ВС России в погребе одного из домов в Курской области. Их обнаружили военнослужащие спецназа «Ахмат».