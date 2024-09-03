ВСУ попытались перебросить технику в Курской области

В Курской области зафиксировали передвижение вражеской техники, сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, маневр заметили поздно вечером 2 сентября.

ВСУ несут очень серьезные потери на Курском направлении, в командовании понимают, что продвинуться им будет тяжело, подчеркнул Алаудинов.

«Мы сейчас по ночи отфиксировали передвижение там шести единиц техники. Чуть далековато было, но факт, что мы фиксируем все, что шевелится в нашем направлении», — объяснил командир спецназа «Ахмат».

Он поблагодарил всех за поддержку и добавил, что ВС России выбивают противника, уничтожают его «очень серьезными партиями».

Владимир Зеленский высказался о вылазке ВСУ в Курскую область. По его словам, нападение не отвлекло внимания российских войск от Донбасса, где они продолжают успешно освобождать один населенный пункт за другим.