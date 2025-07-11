ВСУ попытались беспилотниками атаковать Курскую АЭС

Украинские беспилотники пытаются атаковать Курскую область, в разных районах региона сбили уже около 10 БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Местные жители слышали звуки пролета беспилотников и взрывы от работы систем ПВО в районе Льгова, Рыльска, Железногорска, Обояни и Зорино. Очевидцы также сообщили о работе противовоздушной обороны в Курчатове и непосредственно вблизи от Курской АЭС.

По сообщению Telegram-канала Mash, вспышки в небе куряне увидели примерно в 00:40 в Беловском районе. Также дроны заметили над Обоянью и Курчатовом.

Официальной информации пока не поступало.

Вечером 10 июля в период с 17:00 до 20:00 российские силы ПВО сбили 26 беспилотников, в том числе 11 над Курской областью. Еще девять БПЛА уничтожили над Брянской областью, три — над Калужской.