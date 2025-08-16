Силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре дрона ВСУ над Ростовской областью за час до полуночи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«С 22:55 по московскому времени до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ростовской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке сорвать российско-американский саммит на Аляске. Политик назвала атаку украинских беспилотников на российские регионы саботажем переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.