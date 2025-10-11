ВСУ попытались атаковать позиции «Ахмата» в Сумской области

Украинские войска неудачно попытались атаковать позиции спецназа «Ахмат» в Сумской области. Об этом сообщил в Telegram-канале чеченский лидер Рамзан Кадыров.

По его словам, боевики ВСУ, вероятно, решили, что российские спецназовцы ночью спят и выдвинулись в направлении их позиций у села Алексеевка.

«Расчет гексокоптера группы „Аида“ спецназа „Ахмат“ МО РФ полностью нарушил планы врага. В результате аэроразведки и воздушного патрулирования территории ответственности была обнаружена штурмовая группа нацистов», — сказал Кадыров.

Гексокоптер отработал по украинским боевикам, полностью их уничтожив.

В сентябре Кадыров рассказал об успешной операции бойцов 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» в Запорожской области, благодаря которой посыпалась оборона ВСУ в районе села Малая Токмачка.