Оборона Вооруженных сил Украины в районе села Малая Токмачка посыпалась. Российские войска провели успешную операцию и заняли позиции противника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале .

«Военнослужащие 270-го мотострелкового полка „АХМАТ-Кавказ“ <…> провели успешное наступление на позиции противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области», — сказал он.

Артиллерия обстреляла территорию, находившуюся под контролем ВСУ. Пехота закрепилась на позициях и вынудила боевиков прекратить сопротивление. Кадыров сообщил, что оборона украинской армии посыпалась, рубежи заняты российскими войсками.

Ранее группировка «Днепр» разбила диверсионно-разведывательную группу, зашедшую в тыл со стороны Орехова. От ВСУ в операции участвовали грузинские наемники, вооруженные арбалетами.